اتحاد الكرة يحدد أبريل المقبل موعدا لاجتماع الجمعية العمومية

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم 12 أبريل المقبل موعدا لاجتماع الجمعية العمومية العادي في مدينة بنغازي.

ودعا اتحاد الكرة في خطاب له رؤساء أعضاء الجمعية العمومية عبر رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق؛ إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد الليبي لكرة القدم.

كما نوه اتحاد الكرة المدعوين إلى ضرورة موافاة أمانته العامة بالمقترحات كتابيا مع الشرح الموجز في غضون شهر من تاريخ الخطاب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

