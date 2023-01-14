الاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الشرقية يعقد اجتماعه العادي

بنغازي 14 يناير 2023 (وال) _ عقد الاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الشرقية أمس الجمعة، اجتماعه العادي في نادي مخلوف الرياضي، بحضور رئيس الاتحاد العام منير الشويهدي، رئيس الاتحاد الفرعي علاء الورشفاني وأعضاء اللجنة المنظمة أحمد الفاخري وأيمن شينة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال رئيس الاتحاد الفرعي للقوة البدنية المنطقة الشرقية علاء الورشفاني: أن هذا الاجتماع هو الأول للاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية والخاص بالبطولة التي ستقام بمدينة أجدابيا بداية شهر فبراير القادم.

وأضاف الورشفاني: تناول الاجتماع عدة بنود أهمها الاتفاق على تعديل موعد استلام القوائم الخاصة بالأندية، على أن يكون يوم الإثنين الموافق 2023/1/23، آخر موعد للاستلام وذلك عبر إرسال القوائم على بريد الصفحة الرسمية للاتحاد الفرعي.

وتابع: تم تحديد موعد ومكان الاجتماع الفني الذي سيعقد في مدينة أجدابيا يوم الأربعاء الموافق 2023/2/1 في قاعة اجتماعات المركز الثقافي، على تمام الساعة السابعة مساء.

وذكر: تطرق الاجتماع إلى تنسيق عملية تقديم الجوائز على الفائزين لتمنح جوائز قيمة لنجوم البطولة الثلاث، وأيضاً تقديم كؤوس لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، وكذلك التنسيق بين الاتحاد الفرعي واللجنة المنظمة للبطولة، بخصوص الإقامة للفرق والكل على حسابهم الخاص.

وأشار الورشفاني إلى أنه سيتم الإعلان على أرقام الفنادق والشقق الفندقية في موعد لاحق.

وحول عملية اللعب والوزن بين رئيس الاتحاد الفرعي: سيكون هناك موقعين واللجنة المنظمة ستحسم الأمر للأفضل، وسيعلن عن ذلك خلال الأسبوع القادم. (وال _ بنغازي) م ب

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