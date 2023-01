منتخبنا الوطني يباشر تحضيراته لمواجهة موزمبيق الثلاثاء المقبل

يباشر مساء اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم للاعبيين المحليين تدريباته التحضيرية لمواجهة نظيره الموزمبيقي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر.

ويدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز وبعد الخسارة أمام الجزائر في مباراة الافتتاح، يدخل مباراة موزمبيق المقبلة بخيار الفوز لبقاء أمل التأهل إلى الدور المقبل، ومن ثم البحث في اللقاء الختامي أمام أثيوبيا السبت المقبل على نتيجة إيجابية تدعم فرصة حضوره في ربع نهائي النسخة التاسعة للكأس.

