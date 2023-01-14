وال| اجتماع موسع للاتحاد الليبي للملاكمة في طرابلس

طرابلس 14 يناير 2023 (وال) _صرح رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي وعضو الاتحاد العام الليبي للملاكمة فرج ارحومة الرعيض لوكالة الأنباء الليبية: أن الاتحاد عقد الخميس الماضي، اجتماعا موسعاً بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس، لمناقشة العديد من المواضيع الهامة والخاصة باللعبة.

وأضاف الرعيض: بأن الاجتماع ضم كلا من رئيس الاتحاد الليبي يوسف البهلول، والأمين العام بالاتحاد رمضان طلحة، وأعضاء الاتحاد (عبدالسلام المبروك و عبدالكريم مانيطه و فرج الرعيض و مفتاح بلوزه و خالد الحجازي)، إضافة إلى مشاركة عبر الزووم لنائب رئيس الاتحاد فرج البدين، وأمين الصندوق لؤي الجهمي.

و تابع الرعيض: الاجتماع تطرق إلى جملة من المواضيع الهامة والتي تهم الملاكمة الليبية، منها على سبيل المثال المشاركة في بطولة المغرب الشقيقة، والتي تأتي تحت إشراف الاتحاد الدولي، وأيضاً إعداد الرزنامة للاتحاد للعام 2023، و إعداد الميزانية و برنامج متكامل للعمل للبطولات المحلية، إلى جانب اختيار العناصر الوطنية والدفع بهم في اللجان العربية والإفريقية والدولية، و وضع اللمسات الأخيرة للقانون واللوائح المنظمة للعبة، لاستعراضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

وذكر: بأن هناك عراقيل تمس اللعبة يجب الاهتمام بها من قبل جهات الاختصاص ذات العلاقة.

وفي الختام أشار رئيس الاتحاد الفرعي إلى أن هناك لجان شكلت كالجنة الفنية برئاسة عبد الكريم مانيطة، وعضوية كلا من اخالد عبدالسلام الحجازي، وعضو الاتحاد العربي مفتاح بلوزة، ولجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي أحمد جرناز، وعضوية الحكم سالم الضبع، ولجنة المدربين برئاسة المخضرم الدولي السابق محمد بوشكيو، ولجنة المحترفين برئاسة فوزي الشريف، والناطق الرسمي للاتحاد عبدالسلام المبروك، والأمين العام للاتحاد رمضان طلحة، مبيناً أن هناك عدة مواضيع سيتم عرضها في حينها، بعد التصديق عليها من قبل رئيس الاتحاد العام. (وال _ طرابلس) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال