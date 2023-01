عبدالعاطي القبي مدربا لفريق خليج سرت

تعاقد نادي خليج سرت مع المدرب عبدالعاطي القبي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويخلف عبدالعاطي القبي المدرب جلال الدامجة الذي فسخ تعاقده مع إدارة نادي الخليج بالتراضي عقب خسارة الفريق أمام البرانس بملعب سرت بهدفين لهدف في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى.

هذا وسيقود القبي فريق خليج سرت الاثثين المقبل في ثاني جولات منافسات دوري الجولة الأولى، عندما يحل الخليج ضيفا على فريق خالد بن والوليد بالملعب الجانبي للمدينة الرياضية بمدينة بنغازي.

