تعاقد نادي الصقور مع سليمان بوفراج لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة إياب الدوري الممتاز.

إدارة نادي الصقور تسعى لسد نواقص الفريق قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز؛ إذ تعتبر صفقة بوفراج هي الثانية التي يجريها نادي الصقور خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث سبق له التعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجربي القادم من صفوف هلال الشابة التونسي.

