تعاقد نادي التحدي مع الثلاثي شاهين الجميل وطه الشريف والمالي عبدولاي سيسوكو، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحضيرا لإياب منافسات الدوري الممتاز.

إدارة نادي التحدي تسعى بتعاقدها لتغيير شكل الفريق في مرحلة إياب الدوري الممتاز والخروج من منطقة قاع التدريب، حيث أنهى التحدي مرحلة الذهاب رفقة فرق المجموعة الأولى في المركز 9 برصيد 7 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post إدارة نادي التحدي تجري ثلاثة تعاقدات لتخطي إخفاق مرحلة الذهاب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار