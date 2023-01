تأهل فريق الجزيرة لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق أساريا 3-2.

المباراة التي استضافتها قاعة طرابلس الكبرى اتسمت بالندية في أشواطها الأخيرة، حيث فاز فريق الجزيرة في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25 مقابل 17 و25 مقابل 16.

بينما حقق فريق أساريا الانتصار في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25 مقابل 18 و25 مقابل 23. ليلجأ بعد ذلك الفريقان للشوط الخامس والحاسم والذي ابتسم لأبناء مدينة زوارة بـ15 مقابل 13.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الجزيرة يـتأهل لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار