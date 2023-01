اختتام دورة المعد البدني للسيدات بمدينة مصراتة

اختتمت بمدينة مصراتة دورة المعد البدني في مستواها الثالث للسيدات التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي الرياضي النسائي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الليبية ونخبة من الدكاترة من جامعة طرابلس والزاوية ومصراتة.

وفي ختام الدورة أقيم حفل تسليم شهادات النجاح والمشاركة للمتدربات استضافه مركز مصراتة للسيدات، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.

وتقدم للامتحان النهائي بشقيه العملي والنظري 8 متدربات، حيث أسفرت النتائج النهائية عن تأهلهن جميعا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

