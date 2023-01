منتخب المبارزة يستعد للمشاركة في البطولتين العربية والعالمية في البحرين الثلاثاء المقبل

وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى البحرين وذلك للمشاركة في البطوله العربية للكبار وكأس العالم للمبارزة تحت 20 عاما.

وضمت بعثة منتخب المبارزة المدرب سراج الدين التاجوري، واللاعبين عبدالسلام أبوجطيلة ومحمد فيصل ومحمد الأخضر ومحمد الدايخ وأنس بن صويد ومحمد بن الحاج.

وستقام البطولة في مملكة البحرين بين السابع عشر والثالث والعشرين من يناير الحالي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

