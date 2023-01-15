الليلة كلاسيكو الأرض على لقب السوبر الإسباني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يلتقي مساء اليوم، الأحد، فريقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني موسم 2022-2023،

في المباراة التي يحتضنها استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي،

بينما يتأهب برشلونة، للتتويج بأول ألقابه مع الفريق.

وتزخر صفوف قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، بالعديد من الأسماء المعروفة، المخضرمة منها أو الشابة،

حيث يهدف كل لاعب إلى ترك بصمة له مع فريقه، من شأنها أن ترفع قيمته السوقية.

ويتفوق ريال مدريد في قيمته السوقية الإجمالية على برشلونة، رغم أن الأخير يعتبر الأكثر نشاطا وإنفاقا،

في نوافذ الانتقالات على مدار السنوات السبع الأخيرة.

حيث تبلغ القيمة التسويقية، لفريقي ريال مدريد وبرشلونة، مليار و646 مليون يورو، مقسمة على الطرفين،

حيث يتفوق ريال مدريد في القيمة التسويقية والتي تبلغ 849 مليون يورو، مقابل 797 مليون يورو لبرشلونة.

ويتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أعلي لاعبي الكلاسيكو في القيمة التسويقية، والتي تبلغ 120 مليون يورو.

ويشهد الكلاسيكو صراعا خاصا بين الثنائي البولندي روبرت ليفاندفيسكي مهاجم برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

حيث خاض بنزيما، هذا الموسم مع ريال مدريد 18 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، بينما شارك ليفاندوفسكي في 26 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 20 هدفا.

ويعد برشلونة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حقق اللقب 13 مرة، متفوقا على ريال مدريد، والذي حقق اللقب 12 مرة.

كما يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا في جميع البطولات.

بينما يأتي في المركز الثاني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق برصيد18 هدفا متساويا مع أسطورة الريال دي ستيفانو.