تلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة خطابا بموافقة فريقي السويحلي والأهلي طرابلس على المشاركة في البطولة العربية التي ستقام بمصر في 18 فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري موافقة 14 ناديا على المشاركة في البطولة العربية، وهم فريقا السويحلي والأهلي طرابلس من ليبيا، والزمالك والأهلي المصري من مصر، بالإضافة إلى الوكرة والأهلي من قطر، وبن ياس الإماراتي، وكل من خيبل المهرة والميناء من اليمن؛ ومصافي الشمال العراقي، كما أبدى كل من القوات الفلسطيني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني، موافقتهم على المشاركة في البطولة العربية.

المصدر صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة

The post السويحلي والأهلي طرابلس يشاركان في البطولة العربية للكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار