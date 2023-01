اتحاد الترايثلون يعقد اجتماعه الأول لعام 2023

عقد الاتحاد الليبي للترايثلون اجتماعه الأول للعام 2023 بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس.

الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاتحاد علي زايد، بحضور أعضاء الاتحاد، تم خلاله مناقشة بنود جدول الأعمال وبرنامج الاتحاد للموسم الرياضي الجديد، بما فيها المشاركات الدولية والمحلية والدورات التدربية للحكام والمدربين والميزانية المالية للموسم الرياضي، وكذلك فتح باب الانتساب للأندية وكيفية دعمها في الفترة المقبلة، وتحديد مكان وإقامة بطولة ليبيا لهذا العام.

