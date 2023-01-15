بفارق ( 9 ) نقاط سلة الهلال تتخطى اتحاد المرج

المرج 15 يناير 2023 (وال) ـ نجح فريق الهلال الأول لكرة السلة، بتخطي مستضيفه اتحاد المرج بفارق ( 9 ) نقاط’ وبواقع ( 73 ) مقابل ( 64 ) نقطة’ وذلك لحساب مباريات المرحلة التمهيدية من مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي ( 2022 – 2023 ).

هذه المواجهة التي جرت – أمس السبت – بقاعة الراحل ( أحمد موسى ) المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج، قادها ثلاثي متكون من حكم أول عبد العزيز الماقوري ‘ و محمد بن صريتي حكما ثانيا ، بالإضافة إلى أحمد بلقاسم حكما ثالثا،تمكن فيها الهلال من العودة بفوز غال، مستحوذا ومهيمنا على مجريات اللقاء.

ولكم نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت بالتعادل بين فريقي الهلال واتحاد المرج بنتيجة ( 14 ) مقابل ( 14 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة الهلال سلتين،وبواقع ( 15 ) مقابل ( 11 ). لتكون نتيجة الشوط الأول هلالية بنتيجة ( 29 ) مقابل ( 25 ) نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الهلال بفارق سلتين كذلك ‘ وبنتيجة ( 22 ) مقابل ( 18 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة الهلال بفارق نصف سلة،وبواقع ( 22 ) مقابلة ( 21 ) نقطة’ لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني للهلال ( 44 مقابل 39 ) نقطة.(وال ـ المرج) س إ

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