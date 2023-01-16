سلة الأهلي تستعيد الصدارة بتفوقها على المروج

المرج 15 يناير 2023 (وال) ـ واصل فريق الأهلي حامل الثنائية المتمثلة في كأس ليببا’ وكأس السوبر الموسم الماضي، صحوته القوية محققا فوزه السادس تواليا’ ومستعيدا بها صدارة المجموعة، عقب تفوقه على مستضيفه المروج بفارق سلة ونصف السلة’ وبنتيجة ( 72 مقابل 69 ) نقطة’ وذلك لحساب آخر مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المواجهة التي جرت – اليوم الأحد – بقاعة أحمد موسى المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج’ تمكن فيها الأهلي من السيطرة على زمام المقابلة متفوقا في ثلاث فترات قادته للظفر بنتيجة اللقاء.

فلكم نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 6 ) نقاط’ وبواقع ( 18 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الفترةالثانية : انتهت أيضا لمصلحة سلة الأهلي بفارق سلة وحيدة وبنتيجة ( 12 ) مقابل ( 10 ) نقاط’ لتكون بذلك نتيجة الشوط الأول أهلاوية ( 30 مقابل 22 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق ( 11 ) نقطة’ وبنتيجة ( 26 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الثالثة: من لقاء انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 6 ) نقاط’ وبنتيجة ( 27 ) مقابل ( 21 ) نقطة؛ لتكون المحصلة النهائية للشوط الثاني مرجاوية بنتيجة ( 47 مقابل 42 ) نقطة.

هذا وقد توسط المباراة ثلاثي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكما أولا’، و خالد أحنيش حكما ثانيا’ ، وإبراهيم البرعصي حكما ثالثا، فيما تكونت الطاولة من أحمد صابونة مسجلا’ و علي بوهديمة مسجلا إلكترونيا’ وعلي بوتركية ميقاتي، و أيمن بركة ميقاتي 24 ثانية، وأحمد البرعصي مراقبا فنيا للقاء. (وال ـ المرج) س إ

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