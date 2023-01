منتخبنا الوطني يواجه موزمبيق الثلاثاء في ثاني مباريات الشان

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للمحليين يوم غد الثلاثاء نظيره الموزمبيقي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الشان المقامة حاليا بالجزائر.

وسيدخل المنتخب الوطني مباراة الغد بأمل الفوز أمام موزمبيق لتخطي تعثره في المباراة الأولى أمام المنتخب الجزائري في افتتاح البطولة بهدف نظيف؛ حيث يطلب من قائد دفة الفرسان في منافسات الشان الفرنسي مارتينيز رفقة اللاعبيين إيجاد الحلول الهجومية التي افتقدها أمام الجزائر، للخروج بنتيجة إيجابية تجعل من منتخبنا الوطني يخطو خطوة مهمة نحو التأهل للدور الربع النهائي من منافسات كأس إفريقيا للمحليين.

