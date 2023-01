تعاقد نادي التعاون مع اللاعب النيجيري غودوين أوكوارا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة إياب الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة التعاون لتحسين صورة الفريق من الناحية الهجومية في مرحلة إياب الدوري الممتاز من خلال تعاقدها مع المهاجم النيجيري غودوين أوكوارا، الذي يمتلك خبرة جيدة في الملاعب العربية والإفريقية فقد سبق لأوكوارا اللعب في صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري في البداية الموسم الحالي للدوري الجزائري، كما مثل ألوان فريق الشرطة العراقي وفريقي ريفرز يونايتد النيجيري وسانت جيورج الأثيوبي، بالإضافة إلى خوض تجربة قصيرة في الدوري الأوزبكي رفقة فريق ماشال.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post التعاون يأمل تحسن الصورة الهجومية للفريق في مرحلة إياب الدوري بالتعاقد مع غودوين أوكوارا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار