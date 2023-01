اتحاد الكاراتيه يجري دورة تدريبية للمدربين بمدينتي طرابلس وبنغازي

يجري الاتحاد الليبي للكاراتيه دورة تدريبية للمدربين والحكام بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية الأسبوع الجاري .

الاتحاد الليبي للكاراتيه حدد إقامة الدورة التدريبية لمدربي وحكام المنطقة الغربية بنادي وسعية ابديري والتي ستقام الجمعة المقبلة فيما تم اختيار مقر الاتحاد الفرعي بنغازي للكارايته لإقامة فعاليات الدورة التدريبية لمدربي وحكام المنطقة الشرقية والتي ستنطلق في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري .

وهذا تأتي الدورة التدريية ضمن الروزنامة التي وضعها الاتحاد الليبي للكاراتيه للموسم الرياضي لعام 2023.

المصدر صفحة الاتحاد الليبي للكاراتيه

