مصرع 6 مشجعين في اصطدام حافلة كانت تقلهم لحضور مباراة كأس الخليج 25

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم اليوم، الاثنين، نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق، وذلك خلال توجههم لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الحادث، حينما اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة، لحضور مباراة قطر والعراق ضمن نصف نهائي “كأس الخليج 25″، بشاحنة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بحسب مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق، عبد الحسين الجابري.

وأضاف الجابري: “أن خمسة جرحى كذلك أُدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس،

وثلاثة آخرين تعرضوا لكسور مختلفة”.

كما أوضح: “أن سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الاثنين”.

ويعاني العراق من تدني في البنية التحتية، بسبب النزاعات المستمرة منذ عقود، لا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى، وتُتَّهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

بالإضافة إلى انتشار الحفر على الطرقات والعتمة الكاملة عليها خلال الليل، لكنّ المسؤولين يشيرون أيضا إلى السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات أثناء القيادة.

وسجلت العراق في عام 2022 حتى نوفمبر الماضي، نحو 7 آلاف حادث مروري، بحسب ما أفادت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي 2021 لقي أكثر من 4800 شخص مصرعهم في حوادث سير في العراق أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.