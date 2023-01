الأهلي بنغازي يواصل تحضيراته بمعسكره في مصر

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته بمعسكره التحضيري في مصر استعدادا لخوض منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز ونصف نهائي مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

الأهلي بنغازي وبقيادة مدربه التونسي لسعد الدريدي رفع من وتيرة تحضيرات الفريق بخوض بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل المطلوب قبل انطلاق منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز، والتي حدد انطلاقها عقب نهاية استحقاق منتخبنا الوطني للمحليين من المشاركة في بطولة شان الجزائر 2023.

هذا ويشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي قد خاض لقاء وديا أمس الأحد أمام بتروجيت انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

