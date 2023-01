أفادت صحيفة الرياضية السعودية بإن البرتغالي كرستيانو سيحضر الأحد المقبل في التشكيل الأساسي لفريق النصر في مباراته أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

الصحيفة السعودية أشارات إلى أن رونالدو قد اجتاز اختبارات اللياقية البدنية التي خضع لها بنجاح، لحسم إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو لـ90 دقيقية في مواجهة الاتفاق المقبلة التي ستقام على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.

المصدر صحفية الرياضية السعودية

The post كرستيانو رونالدو يسجل حضوره صحبة النصر الأسبوع المقبل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار