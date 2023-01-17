طائرة الأهلي تعود بفوز ثمين من مدينة المرج

المرج 16 يناير 2023 (وال) ـ اقتنصت طائرة الأهلي بنغازي فوزا ثمينا، في لقاء معاد بعد أن تعذر إقامته في بنغازي، ونقل على أرضية ملعب أحمد موسى بمدينة المرج، على حساب فريق الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، من ضمن لقاءات المنطقة الأولى.

المباراة كانت بقيادة صافرة تحكيم تكونت من حكم أول علي الأوجلي، وحكم ثاني عصام الفسي، والمسجل إعبيد البرغثي.

وكانت نتائج الأشواط على النحو الآتي:

25/21 الهلال ـــ 25/19الأهلي ــ 25/11الهلال ـــ 25/20الأهلي ــ 15/11الأهلي. (وال ـ المرج) م ب

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