وال| بحث المشاكل التي تواجه رياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي في المنطقة الشرقية

بنغازي 17 يناير 2023 (وال) _ صرح رئيس ومؤسس اللجنة الليبية العليا لرياضات الجيت كون دو ورئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ المنطقة الشرقية الماستر أحمد زيدان _ لوكالة الأنباء الليبية _ أنه تم عقد اجتماع موسع ومثمر مع رئيس الاتحاد الليبي العام للكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات المماثلة محمد الزروق خلال زيارته للمنطقة الشرقية.

وأشار الزيدان إلى أنه تم بحث خلال سلسلة من الاجتماعات لمدة ثلاث أيام، العقبات التي تواجه اللجنة الفنية واتحاد المنطقة الشرقية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي، حيث أجريت جولة تفقدية ميدانية لمراكز التدريب التي تشمل الأندية المنتسبة والصالات الرياضية.

وأوضح أنه تم مناقشة الاستحقاقات القادمة للموسم الرياضي 2023، وتوفير سبل إقامتها وتنفيذها، وكذلك إمكانية استجلاب خبراء في مجال التحكيم والتدريب، بالعاون مع الاتحادين الدولي والعربي للعبة.

واختتم الزيدان: انطلاقة الرزونامة للموسم الجديد ستكون بمشاركة المنتخب الوطني في فعاليات البطولة العربية، والتي ستقام بدولة أبوظبي منتصف شهر فبراير القادم. (وال _ بنغازي) م ب

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