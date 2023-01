تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع الحارس علي الشعافي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لإياب الدوري الممتاز ونصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

إدارة الأهلي بنغازي تبحث رفقة المدرب التونسي لسعد الدريدي عن سد النواقص التي يحتاجها الفريق سعيا لمواصلة تصدره لفرق المجموعة الأولى في الدوري الممتاز، والمضي أيضا قدما نحو التأهل لنهائي كأس ليبيا عند مواجهة الأخضر في نصف نهائي الكأس في المباراة التي كانت من المقرر أن تقام 20 ديسمبر الماضي، ولكنها أجلت إلى موعد لم يحدد حتى الآن من قبل لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يعقد صفقة جديدة تحضيرا للاستحقاقات القادمة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار