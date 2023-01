الاتحاد يواصل تحضيراته استعدادا لانطلاق إياب الممتاز

يواصل فريق الاتحاد لكرة القدم تحضيراته استعدادا لانطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز.

فريق الاتحاد يواصل تدريباته بقيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي على أرضية ملعب عبدالرحمن أبوشواشي، الذي يركز في التدريبات على العامل البدني سعيا لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز .

هذا واختتم فريق الاتحاد قد اختتم مرحلة ذهاب الدوري الممتاز متصدرا فرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

