يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال.

فريق الأهلي طرابلس رفع من وتيرة تحضيراته بخوضه لتدريبات يومية بمقر النادي بإشراف المدرب التونسي فتحي الجبال، الذي يأمل تغير شكل الفريق بصورة جيدة في فترة إياب الدوري الممتاز .

هذا وأنهى فريق الأهلي طرابلس مرحلة الذهاب صحبة فرق المجموعة الثانية في المركز الثالث بـ15 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فتحي الجبال يسعى مع الأهلي لتحسين صورة الفريق في الإياب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار