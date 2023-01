الخميس الأهلي بنغازي يواجه النصر

تنطلق منافسات الجولة الثانية من إياب منافسات الدوري الليبي لكرة السلة يوم الخميس بمواجهة قوية تجمع الأهلي بنغازي بجاره فريق النصر بمجمع سليمان الضراظ بمدينة بنغازي.

وعقب نهاية مباراة الأهلي بنغازي والنصر يواجه فريق الهلال فريق التحدي بمجمع سليمان الضراظ فيما تختتم منافسات الجولة الثانية لإياب المجموعة الثانية يوم السبت بديربي المرج الذي يجمع فريق اتحاد المرج بفرق المروج بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج.

