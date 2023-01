وفي منافسات المجموعة الأولى يواجه فريق الشباب المنتشي بالفوز على فريق الاتحاد فريق المدينة يوم الجمعة بالقاعة الكبرى بطرابلس.

منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الليبي لكرة السلة لحساب فرق المجموعة الأولى تختتم يوم السبت بمباراتين تلعبان بالقاعة الكبرى بطرابلس حيث تجمع الأولى فريق الأهلي طرابلس بفريق بلخير وفي المباراة الثانية يقابل فريق أبوسليم فريق الاتحاد.

