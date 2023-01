الأهلي بنغازي يعبر لمرحلة سداسي التتويج بعد فوزه على الهلال

تأهل فريق الأهلي بنغازي لمرحلة سداسي التتويج بعد فوزه على فريق الهلال بثلاثة أشواط لشوطين.

المباراة التي استضافتها قاعة أحمد موسى بمدينة المرج شهدت مستوى قويا من الفريقين بتبادل الأهلي بنغازي والهلال الفوز في الأشواط الأربعة الأولى حيث انتهى الشوط الأول لصالح الهلال 25 مقابل 11 وفي الشوط الثاني فاز الأهلي بنغازي بنتيجة 25 مقابل 19 وعاد الهلال للفوز في الشوط الثالث 25 مقابل 21، قبل أن يتدراك الأهلي بنغازي الموقف ويحقق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25 مقابل 20 وفاز في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15 مقابل 11.

