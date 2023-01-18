“بطولة الشان” ليبيا تخسر بـ “ريمونتدا ” أمام موزمبيق

الجزائر 18 يناير 2023 (وال) _ قلب منتخب موزمبيق تأخره إلى فوز أمام منتخب ليبيا، عندما قلب الطاولة من هدف إلى ثلاثة أهداف، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين ، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر.

نيران صديقة

الشوط الأول من هذه المواجهة التي جرت – اليوم الثلاثاء – انتهى لمصلحة المنتخب الليبي بهدف من نيران صديقة ، لاسيما أن طريقة الهدف كانت بعرضية من الجهة اليسرى أطلقها اللاعب ( محمد المنير ) داخل مناطق جزاء ، لم يفلح المدافع ( فرنشيسكو لوبيز شيكوا ) أبعاد الخطر ، لتستقر كرته داخل شباك الحارس ( فيكتور )، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 24.

الشوط الثاني، تحصل منتخب ليبيا على أكثر من فرصة لتعزيز الهدف بهدف ثان، تدخلات المدافعين والحارس حالت دون اهتزاز الشباك، فضلاً على أن الهجمات كانت بواسطه تصويبة من ( علي أبوعرقوب ) في الدقيقة الـ 49 ذهبت إلى ركنية، فيما علت مقصية المهاجم ( صالح الطاهر ) خشبات الحارس ( فيكتور )، وذلك في الدقيقة الـ60، تليها تسديدة ( مؤيد جدور ) في الدقيقة الـ 61 ، أبعدها فيكتور إلى ركنية.

ريمونتدا موزمبيقية

منتخب موزمبيق، لم يتأثر بالهدف الذي دخل مرماه، بل ظل منطلقاً ومهاجماً إلى المناطق الأمامية لمنتخب ليبيا ، مستغلاً المساحات الخلفية التي ظهرت بالدفاعات الليبية، فضلاً على أن ذلك التقدم الموزمبيقي أثمر على تسجيل ثلاثة أهداف في ظرف أثنى عشرة دقيقة.

وشهدت الدقيقة الـ 73 أول أهداف الريمونتادا الموزمبيقية كانت بواسطة البديل ( ميلكي )، مصوباً كرة قوية زاحفة استقرت على يمين الحارس ( معاد اللافي ).

وعند مطلع الدقيقة الـ 79 عزز منتخب موزمبيق النتيجة بهدف ثان ، وذلك برأسية من البديل الأخر ( جواو نيني )، فيما أطلق البديل الأخر ( كينغ ) رصاصة الرحمة في شباك الليبية، وذلك بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة الـ 85.

هذا وقلص المنتخب الوطني النتيجة بهدف ثاني’ كان من توقيع مهاجمه ( أنيس السلتو )’والذي بدوره أستغل خطاء الحارس (فيكتور) في الدقيقة 3+90. (وال _ الجزائر)

تقرير: سيف امبيه

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