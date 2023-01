مارتينيز غاضب من خسارة منتخبنا الوطني أمام موزمبيق 2-3

أعرب مدرب منتخبنا الوطني، الفرنسي كورينتين مارتينز، عن غضبه الشديد لخسارة فريقه أمام موزمبيق 2-3، وتوديع منافسات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وقال مارتينز، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة: “من الصعب تقبل هذه الخسارة، النتيجة قاسية للغاية، وكان بمقدورنا إنهاء المواجهة لصالحنا بصورة مبكرة وتسجيل الهدف الثاني، لكننا أهدرنا الكثير من الفرص”.

وتابع: “بالتأكيد نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة في هذه المواجهة والخروج بصورة مبكرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين”.

