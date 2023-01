منتخب الشباب لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية بكأس العالم

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة اليد للشباب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تضم كلا من ألمانيا والجزائر وتونس.

وكان منتخبنا الوطني لكرة اليد قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب، المقر إقامتها بألمانيا واليونان بعد الجهود الكبيرة من اتحاد اللعبة بالتواصل مع الاتحادين الإفريقي والدولي للحصول على ورقة الترشح إلى النهائيات بعد تحصل المنتخب الوطني للشباب على المركز السادس في بطولة أفريقيا الماضية ، المؤهلة إلى كأس العالم، والتي أقيمت في روندا وقرر بعدها الاتحاد الدولي تقليص عدد المنتخبات المتأهلة إلى أربعة منتخبات فقط، مما جعل منتخبنا الوطني خارج كأس العالم لحصوله على الترتيب السادس ثم عاد نظام التأهل بنفس النظام الماضي.

يذكر أن هذا التأهل هو الثاني للمنتخب الوطني للشباب إلى نهائيات كأس العالم، بعد التأهل قبل 14 عاما من الآن وتحديدا في عام 2009.

