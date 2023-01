فاز الفريق الأول لكرة القدم الأولمبي على نادي العروبة بهدفين لهدف في مباراة ودية أقيمت بملعب الزاوية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات أولمبي الزاوية لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم الذي سينطلق قريبا وكانت فرصة للمدرب للوقوف على مدى استعدادات اللاعيبين للمرحلة القادمة وتحسين مركز الفريق في المجوعة الأولى حيث أنهى مرحلة الذهاب من المسابقة في المركز السادس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

