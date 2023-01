أكدت إدارتا نادي الأهلي طرابلس والسويحلي مشاركة فريقيهما في الكرة الطائرة بالبطولة العربية التي ستقام بمصر.

وجاء التأكيد بعدما أعلن الاتحاد العربي عن الفرق المشاركة في البطولة والتي تم اعتمادها بعدد ستة عشرة فريقا بعد انتهاء مهلة الترشح للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في القاهرة في الفترة ما بين الثامن عشر من فبراير وحتى الثاني من مارس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

