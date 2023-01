وقع فريق النصر لكرة السلة ضمن المجموعة الأولى في القرعة التي جرت قبيل انطلاق دورة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الثانية والثلاثين.

وضمت المجموعة الأولى إلى جانب فريق النصر كلًا من منتخب الإمارات، ودينامو اللبناني والوحدة السوري، وستورنج الفلبيني.

يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة عشرة فرق ومن المقرر أن تنطلق دورة دبي الدولية لكرة السلة يوم السابع والعشرين من يناير الحالي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

