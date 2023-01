المنتخب الوطني لكرة السلة يستعد للمشاركة في بطولة المنستير الدولية

المنتخب الوطني لكرة السلة يستعد لخوض منافسات بطولة المنستير الدولية الودية التي ستقام بتونس في الفترة من الـ 16 إلى 20 من شهر فبراير القادم، وتشهد البطولة مشاركة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والأردن. وسيلعب منتخبنا مباراته الأولى أمام الجزائر ثم يلاقي منتخب الأردن في المباراة الثانية ويختتم المشاركة بلقاء صاحب الأرض المنتخب التونسي في الــ 20 من شهر فبراير

المصدر الاتحاد الليبي لكرة السلة

