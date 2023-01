توج المنتخب الوطني لرفع الأثقال بـ 15 قلادة ملونة بين الذهب والفضة والبرونز ضمن منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال لفئات الشباب والناشئين والكبار التي تقام منافساتها بدمشق السورية خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير الجاري، المنتخب الوطني شارك بالرباعين البطلين محمد سمير غلام ومحمد الشارف الزنتاني، حيث توج الرباع محمد غلام في فئة وزن 67 كجم 3 قلائد ذهبية و 3 قلائد فضية في فئتي الناشئين والكبار وحطم رقمين ليبيين في النثر والمجموع للناشئين، أما الرباع محمد الشارف فشارك في منافسات وزن 73 كجم وتوج بـ 9 قلائد منها 6 ذهبيات و 2 فضية و 1 برونزية محطما ثلاثة أرقام قياسية ليبية في فئة الناشئين في الخطف والنثر والمجموع .

المصدر الاتحاد الليبي لرفع الأثقال

The post المنتخب الليبي لرفع الأثقال يعتلي منصات التتويج ويحقق أرقاما ليبية جديدة في البطولة العربية لرفع الأثقال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار