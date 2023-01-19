الدوري الليبي للكرة الطائرة| فريق النصر يتأهل للدور السداسي 

بنغازي 19 يناير 2023 (وال) _ تأهل فريق النصر للكرة الطائرة إلى دور السداسي في دوري الليبي، رفقة غريمه التقليدي نادي الأهلي بنغازي.

هذا وجاء تأهل فريق النصر، عندما تغلب مساء أمس على فريق الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، على أرضية صالة المرحوم سليمان الضراط ببنغازي، بصافرة تحكيم تكونت من حكم أول وائل بوشعالة، وحكم ثاني اعبيد البرغثي، والمسجل سعد المسلاتي، ومساعد المسجل سعد الورفلي.

نتائج الأشواط:-

25/21 للهلال

25/20 للنصر

26/24 للنصر

25/17 للنصر

يشار إلى أن فريق الأهلي قد تأهل عندما تفوق على فريق الهلال بنتيجة 3/2، في لقاء الذي أقيم في مدينة المرج على ملعب صالة الألعاب أحمد موسى، حيث تأهل الفريقان عن المنطقة الأولى. (وال _ بنغازي) م ب

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