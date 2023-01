الاتحاد المصراتي يسعى للظهور بشكل مختلف في إياب الممتاز

تعاقد نادي الاتحاد المصراتي مع الثلاثي عمر الحاج و عبد الله اجديدو وعبد العزيز اللصي لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم في منافسات إياب الدوري الممتاز

إدارة نادي الاتحاد المصراتي صحبة المدرب الوطني رضا عطية تسعى لسد بعض النواقص التي يحتاجها الفريق

لتحسين صورة الفريق في مرحلة إياب الدور الممتاز. حيث أنهى فريق الاتحاد المصراتي مرحلة ذهاب الدوري الممتاز في المركز الأخير رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

