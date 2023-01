المحلة يطالب أعضاء الجمعية العمومية بإنقاذ الكرة الليبية

طالب نادي المحلة بعقد اجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم على خلفية النتائج السلبية للمنتخبات الوطنية

نادي المحلة طالب في بيان رسمي نشر عبر صحفة النادي في الفيس بوك أعضاء الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم كما طالب المحلة الجمعية العمومية بمنح ثقة للكفاءات لإعادة بناء الكرة الليبية وفقا لأسس صحيحة .

المصدر الصفحة الرسمية لنادي المحلة

