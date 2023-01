منتخبنا يواجه إثيوبيا بالاعتماد على بعض الأسماء الجديدة

يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين مشاركته في بطولة الشان يوم السبت المقبل بمواجهة المنتخب الإثيوبي بملعب التاسع عشر من مايو بمدينة عنابة

منتخبنا الوطني للمحليين وبقيادة المدرب الفرنسي مارتينيز وبعد أن فقد الأمل في التأهل للدور الربع النهائي من منافسات بطولة الشان سيسعى في مباراته أمام أثيوبيا للاعتماد على بعض اللاعبين الذين لم تمنح لهم الفرصة في مباراة الجزائر و موزمبيق . .

هذا ويشار إلى أن منتخبنا الوطني قد فقد فرصة التأهل للدور الربع النهائي بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام الجزائر 1-0 وأمام موزمبيق 3-2

المصدر قناة ليبيا الأحرار

