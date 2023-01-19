لقاء السحاب.. ميسي ورونالدو وجها لوجه على الملاعب السعودية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، ومارسيلو جاياردو مدرب فريق موسم الرياض،

التشكيل الأساسي للفريقين.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد فريق من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين،

يقوده النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية، الرياض،

ويبدأ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويظهر رونالدو لأول مرة في مباراة بالأراضي السعودية منذ انضمامه لصفوف النصر.

وتأتي مباراة كريستيانو رونالدو الأولى في السعودية ضد غريمه التقليدي، ليونيل ميسي،

الذي اعتاد مواجهته في ملاعب القارة الأوروبية.

– تشكيل فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، جانج هيون سون، سعود عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو، لويس جوستافو، ماتيوس بيريرا.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو، كريستيانو رونالدو.

– تشكيل باريس سان جيرمان أمام فريق موسم الرياض

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، خوان بيرنات.

الوسط: فيتينيا، ريناتو سانشيز، فابيان رويز.

الهجوم: نيمار جونيور، كيليان مبابي وليونيل ميسي.