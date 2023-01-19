دوري  السلة .. سلة الأهلي تغرد وحيدة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية

بنغازي 20 يناير 2023(وال) – برهن فريق الأهلي لكرة السلة علو كعبة لفرق المجموعة الثانية، محققاً فوزه السابع توالياً، ومغرداً وحيدة في ريادة المجموعة، وهذه المرة على حساب غريمه التقليدي النصر بفارق (11)، وبواقع (72) مقابل (61) نقطة، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدور التمهيدي الليبي لكرة السلة.

هذه المقابلة التي جرت – اليوم الخميس – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، و جلال الورفلي حكماً ثانياً، وخالد أحنيش حكماً ثالثاً، دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق الانتصار لتأكيد زعامته لفرق المجموعة الثانية، فضلاً على أن الأهلي دخل اللقاء محملاً برصيد الـ 12 نقطة، فيما كان النصر يحصد من النقاط الـ 11.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق (8) نقاط، وبنتيجة (16) مقابل (8) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة الأهلي إيضاً بفارق سلة واحدة، وبواقع (17) مقابل (15) نقطة.

لتكون بذلك النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة سلة الأهلي بنتيجة (33) مقابل (23) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق نصف سلة، وبواقع (18) مقابل (17) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق سلة واحدة، وبنتيجة ( 22 ) مقابل ( 20 ) نقطة.

وبهذا تكون المحصلة النهائية للشوط الثاني أهلاوية بنتيجة (39 مقابل 38) نقطة.

تميز الجهمي

هذا وتميز في هذه المواجهة لاعب الأهلي (أسماعيل الجهمي) بتسجيله لأعلى عدد من النقاط، واصلاً إلى ( 22 ) نقطة، منها ثلاثيتان، يليه مباشرة لاعب الأهلي (إدريس زيو ) بتسجيله لـ 18 نقطة، ومن ثم يأتي ثالثاً لاعب النصر (محمد بوزقية) بتسجيله لـ 17 نقطة. ( وال – بنغازي) س أ

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