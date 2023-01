يستعد منتخبنا الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة المنستير الودية التي ستقام في 14 من فبراير المقبل.

منتخبنا الوطني لكرة السلة سيستهل مشاركته في بطولة المنستير بمواجهة المنتخب الجزائري في 17 من فبراير المقبل ومن ثم سيواجه في 18 من الشهر نفسه المنتخب الأردني وسيختتم مشاركته في 20 من فبراير المقبل بمواجهة المنتخب التونسي.

