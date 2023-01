وضعت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة فريق النصر في المجموعة الأولى في البطولة التي ستقام في 27 من الشهر الجاري.

النصر وقع في المجموعة الأولى رفقة كل من الوحدة السوري و ستورنق الفلبيني بالإضافة للمنتخب الإماراتي ودينامو اللبناني.

