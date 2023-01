النصر يدعم خط هجومه بلاعب جديد قبل الدخول في معسكر تحضيري بتونس

تعاقد نادي النصر مع اللاعب أحمد المكاري لتعزيز خط هجوم الفريق استعدادا لانطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز.

أحمد المكاري الذي يشغل خط هجوم فريق النصر انتقل لصفوف أخضر وأبيض مدينة بنغازي بصفقة انتقال حر بنهاية تجربته رفقة نادي التحدي ليكون المكاري ضمن اختيارات المدرب الصربي زوران في مرحلة إياب الدوري الممتاز الذي لم تحدد حتى الأن لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم تاريخ انطلاقه.

هذا ويشار إلى نادي النصر قد أنهى مرحلة ذهاب الدوري الممتاز صحبة فرق المجموعة الأولى في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

