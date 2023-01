انتخب رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نور الدين الكريكشي نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي للتجديف

الكريكشي تحصل على 11 صوتا من أصل 16 صوتا في مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للتجديف الذي جرى يوم الخميس عبرتطبيق زوم بحضور كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و الذي يضم في عضويته 16 دولة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

