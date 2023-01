الأهلي طرابلس يفتتح مباريات إياب الدوري الليبي لكرة اليد بالفوز على فريق الجزيرة

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد على فريق الجزيرة بنتيجة 29 مقابل 24 ضمن منافسات الأسبوع الأول من مرحلة إياب الدوري الليبي لكرة اليد.

المواجهة التي جمعت الفريقين بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة زوارة اتسمت بالندية في شوطها الأول، حيث تغلب فيه الأهلي طرابلس على الجزيرة بـ12 مقابل 11، وفي الشوط الثاني وسع الأهلي تفوقه بفارق مريح على أبناء مدينة زوارة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بـ29 مقابل 24.

