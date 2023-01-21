الإعلان عن افتتاح المدرجات أمام الجماهير في نهائيات الدور السداسي للكرة الطائرة

بنغازي 21 يناير 2023 (وال) _ أعلن الاتحاد العام الليبي للكرة الطائرة بافتتاح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية، لحضور نهائيات الدور السداسي للتتويج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة، وذلك عقب اجتماع الفني الذي عقد مساء أمس الجمعة، داخل مقر اتحادية الحكام بالمدينة الرياضية في بنغازي.

وناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية للدور السداسي واختيار ألوان الغلالات للأندية المشاركة، حيث أقيمت بعدها قرعة للأندية المتأهلة الست، وهي (الأهلي بنغازي، والنصر، والأهلي طرابلس، والجزيرة، والسويحلي، والاتحاد المصراتي).

وجاءت القرعة كالتالي:

مباريات اليوم الأول والتي ستنطلق منافستها اليوم السبت ستجمع الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، بينما اللقاء الثاني النصر يقابل الجزيرة، واللقاء الختامي الأهلي طرابلس في مواجهة السويحلي.

مباريات اليوم الثاني يوم الأحد، اللقاء الأول السويحلي مع النصر، واللقاء الثاني الأهليان بنغازي وطرابلس، واللقاء الختامي الجزيرة والاتحاد المصراتي.

مباريات اليوم الثالث مساء الإثنين، اللقاء الأول الأهلي بنغازي يقابل الجزيرة، واللقاء الثاني الاتحاد المصراتي مع السويحلي، واللقاء الختامي النصر في مواجهة الأهلي طرابلس.

مباريات اليوم الرابع مساء الثلاثاء، اللقاء الأول السويحلي مع الجزيرة، واللقاء الثاني الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي، واللقاء الختامي النصر والأهلي بنغازي.

مباريات اليوم الخامس والختامي لسداسي التتويج، اللقاء الأول الاتحاد المصراتي مع النصر، واللقاء الثاني الجزيرة والأهلي طرابلس، ولقاء ختام الدور السداسي الأهلي بنغازي مع السويحلي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال رئيس التجمع الدور السداسي لبطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة نجيب كشلاف: جمهور مدينة بنغازي يجب أن يكون على مستوى الحدث، وأن يكون التشجيع محلي بالروح الرياضية وإظهار الصورة الجمالية الرئعة التي عودنا عليها الجمهور، والذي يعتبر فاكهة الملاعب الليبية.

وتابع كشلاف: اتمنى التوفيق للفرق المتأهلة للدور السداسي، وتقديم مستوى رائع يليق بكرة الطائرة الليبية.

واختتم، كل الشكر والتقدير للاتحاد العام الليبي لكرة الطائرة لتشريف مدينة بنغازي بإقامة نهائيات الدور السداسي، والشكر موصول للجان المشرفة على إظهار هذه النهائيات بالصورة اللائقة والمطلوبة لمدينة بنغازي.

وفي ذات السياق، صرح مقرر لجنة الحكام العامة وحكم دولي عام عبد الحكيم رمضان لمراسل (وال): بكل صدر رحب قرر الاتحاد الليبي لكرة الطائرة، باستضافة مدينة بنغازي لنهائيات الدور السداسي من الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم 2023/2022، وهذا شرف لنا ولأهلنا في مدينة بنغازي.

وأشار عبدالكريم إلى أنه منذ فترة لم يتم إقامة الدوري السداسي في مدينة بنغازي، وهذا يعتبر بادرة ممتازة ورائعة بحضور الجمهور، الذي سيزين المدرجات بالأهازيج والأغاني المعتادة لتشجيع أنديتهم.

وأضاف: بعد ختام السداسي سيكون هناك الدور الرباعي من مرحلتين سيتحدد مكان إقامته بعد نهاية الدوري السداسي، لتحديد البطل لهذه النسخة.

واختتم عبدالكريم متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في هذا الدور.

وأكمل مساعد المدرب لنادي الأهلي طرابلس يوسف محمد بركة: أنا سعيد بتواجدي في مدينة بنغازي، وأشكرهم على حسن وحفاوة الاستقبال، والشكر الموصول على اللجان القائمة على هذه البطولة، وأتمنى أن تظهر بالصورة اللائقة، لأن نجاحها من نجاح أنديتنا.

وطالب بركة من الجمهور، أن يتحلى بالروح الرياضية بعد غيابه لفترة طويلة على الحضور داخل المدرجات، مؤكداً بأن هناك انتدابات للنادي الأهلي طرابلس، وهو لاعب واحد من الجزائر والباقي لاعبيين محليين، فنحن واثقين فيهم لتقديم مستوى رائع في هذا الدور السداسي من نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة. (وال _ بنغازي) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال