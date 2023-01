تعاقد نادي الأولمبي مع الثنائي التونسي حكيم تقا و أمين جاب الله لتدعيم صفوف الفريق مرحلة إياب الدوري الممتاز.

إدارة الأولمبي تبحث رفقة المدرب التونسي شاكر مفتاح عن سد النواقص التي يحتاجها الفريق للعب دور أكثر تنافسيا في مرحلة إياب الدوري الممتاز ، حيث أنهى الأولمبي مرحلة ذهاب الدوري الممتاز في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

